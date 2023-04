Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale nel torneo ATP 500 di Barcellona. Fuori Matteo Arnaldi

Il giovane talento italiano supera il secondo turno sconfiggendo l’australiano Jason Kubler. Esce di scena al secondo turno Matteo Arnaldi a Barcellona.

Lorenzo Musetti ha fatto un ulteriore passo avanti nel torneo ATP 500 di Barcellona, superando il secondo turno con una convincente vittoria sull’australiano Jason Kubler, attualmente numero 66 del ranking ATP.

Musetti ha dominato l’incontro fin dall’inizio, imponendo il suo gioco e mostrando un’ottima forma fisica e mentale. Nel primo set, il carrarino si è rapidamente portato sul 5 a 0, mettendo in difficoltà il suo avversario con colpi precisi. Nonostante un momentaneo black-out che gli ha fatto cedere tre game consecutivi, Lorenzo è riuscito a mantenere la calma e a chiudere il set con il punteggio di 6 a 3.

Nel secondo set, Musetti ha continuato a dimostrare la sua superiorità in campo dominando il set per 6 a 1.

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale, dove affronterà il britannico Cameron Norrie. Entrambi i tennisti cercheranno di conquistare un posto nei quarti di finale, in quella che si preannuncia come una sfida combattuta.

ATP Barcelona Jason Kubler Jason Kubler 3 1 Lorenzo Musetti [9] Lorenzo Musetti [9] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-40 1-5 → 2-5 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 J. Kubler 0-15 0-40 15-40 0-3 → 0-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 0-2 → 0-3 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1 ACES 22 DOUBLE FAULTS 027/47 (57%) FIRST SERVE 30/47 (64%)11/27 (41%) 1ST SERVE POINTS WON 21/30 (70%)9/20 (45%) 2ND SERVE POINTS WONù 10/17 (59%)4/9 (44%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)8 SERVICE GAMES PLAYED 89/30 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/27 (59%)7/17 (41%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/20 (55%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 5/9 (56%)8 RETURN GAMES PLAYED 820/47 (43%) SERVICE POINTS WON 31/47 (66%)16/47 (34%) RETURN POINTS WON 27/47 (57%)36/94 (38%) TOTAL POINTS WON 58/94 (62%)

Matteo Arnaldi è stato eliminato al secondo turno del prestigioso torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane azzurro si è dovuto arrendere al britannico Daniel Evans in un match disputato sulla Pista Andres Gimeno con il risultato di 64 63 dopo 1 ora e 49 minuti di partita.

Nonostante una buona partenza, Arnaldi ha ceduto il servizio nel primo set sul punteggio di 2 pari. Nonostante abbia lottato strenuamente, il tennista italiano ha mancato diverse occasioni di break, tra cui tre sul punteggio di 5 a 4 e servizio per l’avversario. Queste occasioni mancate hanno infine portato alla conquista del set da parte di Evans per 6 a 4.

Il secondo set ha visto un Arnaldi incapace di ribaltare il risultato. Il britannico Evans è riuscito a conquistare un break sia nel primo che nel nono gioco, chiudendo la contesa con il punteggio di 6 a 3.

ATP Barcelona Daniel Evans [12] Daniel Evans [12] 0 6 6 Matteo Arnaldi • Matteo Arnaldi 0 4 3 Vincitore: Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Arnaldi 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4 ACES 31 DOUBLE FAULTS 547/71 (66%) FIRST SERVE 37/70 (53%)33/47 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 23/37 (62%)13/24 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 17/33 (52%)10/10 (100%) BREAK POINTS SAVED 6/9 (67%)9 SERVICE GAMES PLAYED 1014/37 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/47 (30%)16/33 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/24 (46%)3/9 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 0/10 (0%)10 RETURN GAMES PLAYED 946/71 (65%) SERVICE POINTS WON 40/70 (57%)30/70 (43%) RETURN POINTS WON 25/71 (35%)76/141 (54%) TOTAL POINTS WON 65/141 (46%)