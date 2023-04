ATP 500 Barcellona: Francesco Passaro stoppato al secondo turno. Parla Jannik SInner “recuperare per domani e tornare in campo con sensazioni migliori” (Sintesi della partita)

Francesco Passaro fuori al secondo turno nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Nonostante l’impressionante vittoria per 6-1 6-1 contro il veterano Fernando Verdasco (wild card), Passaro ha incontrato un avversario più forte la 15° testa di serie, l’argentino Francisco Cerundolo (numero 32 ATP). Il giocatore di 24 anni proveniente da Buenos Aires ha prevalso nettamente per 6-2 6-2 in un’ora e 11 minuti, mostrando un livello di gioco più elevato rispetto a quello di Passaro. Tuttavia, il giovane italiano trarrà sicuramente lezioni preziose dall’esperienza a Barcellona per il suo futuro percorso di sviluppo, iniziato già due anni fa.

Nel primo set, Passaro ha dovuto affrontare due palle break nel game d’apertura e altre due nel turno di servizio successivo. Alla quarta opportunità, Cerundolo è riuscito a prendere il comando. Grazie alla sua maggiore esperienza nel circuito, l’argentino ha giocato colpi alti e potenti, controllando gli scambi e ripetendo il successo nel game successivo in risposta.

Nonostante i tentativi di difesa di Passaro, il tennista italiano è stato spesso messo sotto pressione dalla profondità dei colpi della 15° testa di serie. Cerundolo ha concesso solo tre punti nei primi tre turni di servizio e ha messo in campo il 76% di prime palle, con un’efficacia dell’88%.

Nel secondo set, Passaro è tornato in campo con maggiore determinazione e ha ottenuto la sua prima palla break nel quarto gioco, recuperando dal 40 a 0. Tuttavia, Cerundolo ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di alto livello (questa è stata la sua 52ª vittoria ATP e la 31ª sulla terra rossa), riuscendo a uscire da una situazione difficile e ribaltando completamente l’andamento del set, nonostante altre due palle break concesse nel turno di servizio successivo.

ATP Barcelona Francesco Passaro Francesco Passaro 2 2 Francisco Cerundolo [15] Francisco Cerundolo [15] 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Passaro 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Passaro 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Passaro 30-15 1-1 F. Cerundolo 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Passaro 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 ACES 01 DOUBLE FAULTS 329/58 (50%) FIRST SERVE 38/52 (73%)18/29 (62%) 1ST SERVE POINTS WON 32/38 (84%)12/29 (41%) 2ND SERVE POINTS WON 5/14 (36%)5/9 (56%) BREAK POINTS SAVED 3/3 (100%)8 SERVICE GAMES PLAYED 86/38 (16%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/29 (38%)9/14 (64%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/29 (59%)0/3 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 4/9 (44%)8 RETURN GAMES PLAYED 830/58 (52%) SERVICE POINTS WON 37/52 (71%)15/52 (29%) RETURN POINTS WON 28/58 (48%)45/110 (41%) TOTAL POINTS WON 65/110 (59%)

Parla Jannik Sinner dopo il successo al secondo turno contro Diego Schwartzman: “Penso di aver iniziato molto bene, soprattutto nei game di risposta. Ho cercato di rimanere aggressivo, ho commesso un paio di errori ma devo ricordare a me stesso che è solo il mio primo match qui. Sono rimasto campo e provato a fare il meglio nei momenti importanti. Ora l’obiettivo principale è recuperare per domani e tornare in campo con sensazioni migliori. Diego è un giocatore contro cui è molto difficile giocare e sono contento di aver vinto in due set.

Sono venuto qui con la mentalità positiva e non penso che affrontare tanti match in successione sia un problema. Ero consapevole che sarebbe stato difficile affrontare il primo impegno, per via dell’adattamento alla superficie e alle condizioni diverse da Montecarlo. Sono felice di essere qui“.