Challenger Tallahassee: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Tallahassee – Tabellone Principale – hard

(1) Zhang, Zhizhen vs Kicker, Nicolas

Qualifier vs (WC) Kuzuhara, Bruno

Qualifier vs Blanch, Ulises

Arnaboldi, Andrea vs (6) Bergs, Zizou

(4) Diaz Acosta, Facundo vs (PR) Fratangelo, Bjorn

Echargui, Moez vs Qualifier

(PR) Harrison, Christian vs Hong, Seong-chan

Hemery, Calvin vs (8) Noguchi, Rio

(5) Wu, Tung-Lin vs Rybakov, Alex

Qualifier vs Krueger, Mitchell

(WC) Kang, Kyle vs Qualifier

(WC) Kwiatkowski, Thai-Son vs (3) Koepfer, Dominik

(7) Couacaud, Enzo vs Qualifier

Chappell, Nick vs (Alt) Popko, Dmitry

Martineau, Matteo vs (PR) Pouille, Lucas

Michelsen, Alex vs (2) Ugo Carabelli, Camilo

(1) Kirchheimer, Strongvs (WC) Kiger, Mac(WC) Bigun, Kaylanvs (12) Harrison, Ryan

(2) Kypson, Patrick vs (WC) Bernard, John

Young, Donald vs (7) Mayo, Aidan

(3) Sinclair, Colin vs (Alt) Scaglia, Mathieu

(Alt) Boyer, Tristan vs (9) Potenza, Luca

(4) Nanda, Govind vs (WC) Kim, Aidan

Gomez, Federico Agustin vs (8) Pichler, David

(5) Jacquet, Kyrian vs Alves, Mateus

(Alt) Aubriot, Alexandre vs (11) Pecotic, Matija

(6) Damm, Martin vs Markes, Colin

Williams, Cooper vs (10) Bangoura, Sekou