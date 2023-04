ATP 500 Barcellona: Il Tabellone Principale. Sinner testa di serie n.4 e Lorenzo Musetti n.9 entrambi con un bye all’esordio. Presenza anche di Francesco Passaro

Lorenzo Musetti, testa di serie n.9, inizierà il torneo con un bye. Nel secondo turno, affronterà il vincitore dell’incontro tra il wild card spagnolo Daniel Rincon e l’australiano Jason Kubler.

Jannik Sinner, invece, è la quarta testa di serie del torneo. Anche lui ha avuto un bye nel primo turno e affronterà il vincitore dell’incontro tra l’argentino Diego Schwartzman e il cinese Yibing Wu.

Un altro italiano presente nel torneo è Francesco Passaro, che affronterà il wild card spagnolo Fernando Verdasco nel primo turno

ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale Parte Alta – terra

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Ivashka, Ilya vs Borges, Nuno

Zapata Miralles, Bernabe vs (PR) Balazs, Attila

Bye vs (13) Bautista Agut, Roberto

(10) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs (WC) Andujar, Pablo

Bublik, Alexander vs Ruusuvuori, Emil

Bye vs (5) Tiafoe, Frances

(3) Ruud, Casper vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Shelton, Ben

Passaro, Francesco vs (WC) Verdasco, Fernando

Bye vs (15) Cerundolo, Francisco

(12) Evans, Daniel vs Bye

Qualifier vs Munar, Jaume

Qualifier vs Jarry, Nicolas

Bye vs (6) Khachanov, Karen

(7) Norrie, Cameronvs ByeQualifier vs Qualifier(WC) Rincon, Danielvs Kubler, Jason

(16) Nishioka, Yoshihito vs Bye

Goffin, David vs (WC) Lopez, Feliciano

Schwartzman, Diego vs Wu, Yibing

Bye vs (4) Sinner, Jannik

(8) de Minaur, Alex vs Bye

Qualifier vs Shevchenko, Alexander

Ramos-Vinolas, Albert vs Gomez, Emilio

Bye vs (11) Dimitrov, Grigor

(14) Shapovalov, Denis vs Bye

Martinez, Pedro vs Qualifier

Cachin, Pedro vs Brouwer, Gijs

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos