Billie Jean King Cup – Qualificazioni Finals: I risultati con il dettaglio del Day 2. L’Italia batte la Slovacchia per 3 a 2 al doppio decisivo rimontando uno svantaggio di 3 a 5 nel terzo set. Azzurre alle Finals

Sul veloce indoor della “NTC Arena” di Bratislava le azzurre superano in tre set Kuzmova Hruncakova e Mihalikova. In precedenza Paolini (schierata al posto di Martina Trevisan) aveva ceduto a Schmiedlova, la stessa Cocciaretto (chiamata a sostituire Camila Giorgi) a Kuzmova Hruncakova. L’Italia si è quindi qualificata alle Finals di novembre.

L’Italia ha battuto 3-2 la Slovacchia nella sfida di Bratislava valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup, che si è conclusa sul veloce indoor della “NTC Arena” (live in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel). Le azzurre hanno così staccato il pass per le Finals di novembre.

Dopo la rimonta delle padrone di casa, ha deciso un doppio al cardiopalmo vinto da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan che hanno superato 64 46 75, al termine di una battaglia di oltre due ore e tre quarti, Viktoria Kuzmova Hruncakova e Tereza Mihalikova, recuperando da 3-5 nel set decisivo.

Nella seconda giornata di gare, il primo singolare ha visto affrontarsi Jasmine Paolini (n.51 WTA), inserita al posto di Martina Trevisan (n.20 WTA) dal capitano Tathiana Garbin per scelta tecnica, e Anna-Karolina Schmiedlova (n.96 WTA) della Slovacchia. Nonostante una combattuta partita durata oltre due ore, Paolini ha ceduto alla sua avversaria con il punteggio di 61 46 64. Durante il set decisivo, l’italiana ha avuto tre occasioni consecutive per portarsi sul 4-0, purtroppo senza riuscirci.

In seguito, Elisabetta Cocciaretto (n.51 WTA), chiamata a sostituire Camila Giorgi (n.43 WTA) a causa di un problema al ginocchio destro, ha affrontato Viktoria Kuzmova Hruncakova (n.127 WTA) della Slovacchia. Dopo un’ora e 22 minuti di gioco, Cocciaretto è stata sconfitta con il punteggio di 63 76(2).

12:00 Schmiedlova A. K. (Svk) – Paolini J. (Ita)

13:30 Hruncakova V. (Svk) – Cocciaretto. E (Ita)



15:00 Hruncakova V./Mihalikova T. – Cocciaretto E./Paolini J.



15:00 Schmiedlova A. K. (Svk) – Giorgi C. (Ita)



16:30 Hruncakova V. (Svk) – Trevisan M. (Ita)



09:30 Kazakistan – Polonia 3-1

09:30 Rybakina E. (Kaz) – Linette M. (Pol)



12:30 Ainitdinova G./Danilina A. – Falkowska W./Rosolska Ali.



09:30 Putintseva Y. (Kaz) – Linette M. (Pol)

11:00 Rybakina E. (Kaz) – Falkowska W. (Pol)



10:00 Ucraina – Repubblica Ceca 1-3

10:00 Kostyuk M. (Ukr) – Krejcikova B. (Cze)



11:30 Zavatska K. (Ukr) – Vondrousova M. (Cze)



13:00 Kichenok L./Yastremska D. – Muchova K./Noskova L.



10:00 Kostyuk M. (Ukr) – Vondrousova M. (Cze)

11:30 Zavatska K. (Ukr) – Krejcikova B. (Cze)



12:00 Spagna – Messico 3-1

11:00Parrizas-Diaz N. (Esp) – Contreras Gomez F. (Mex)



14:00 Bassols M./Masarova R. – Olmos G./Zacarias M.



12:00 Sorribes Tormo S. (Esp) – Contreras Gomez F. (Mex)



13:30 Parrizas-Diaz N. (Esp) – Zarazua R. (Mex)



13:00 Slovenia – Romania 2-2

11:00 Zidansek T. (Slo) – Bogdan A. (Rou)



12:30 Juvan K. (Slo) – Cristian J. (Rou)



14:00Lovric P./Potocnik N. – Bara I./Niculescu M.



13:00 Juvan K. (Slo) – Bogdan A. (Rou)

14:30 Zidansek T. (Slo) – Cristian J. (Rou)



15:00 Gran Bretagna – Francia 0-4

13:00 Dart H. (Gbr) – Garcia C. (Fra)



16:00 Barnett A./Nicholls O. – Garcia C./Mladenovic K.



15:00 Boulter K. (Gbr) – Garcia C. (Fra)

16:30 Dart H. (Gbr) – Cornet A. (Fra)



16:00 Germania – Brasile 3-1

14:00 Niemeier J. (Ger) – Haddad Maia B. (Bra)



15:30 Friedsam A-L. (Ger) – Pigossi L. (Bra)



17:00 Niemeier J./Siegemund L. – Haddad Maia B./Stefani L.

16:00 Friedsam A-L. (Ger) – Haddad Maia B. (Bra)



17:30 Maria T. (Ger) – Pigossi L. (Bra)



00:00 USA – Austria 2-0

20:00Pegula J. (Usa) – Grabher J. (Aut)



21:30Gauff C. (Usa) – Kraus S. (Aut)



23:00Collins D./McNally C. – Klaffner M./Kraus S.



Il match deve ancora iniziare

00:00 Gauff C. (Usa) – Grabher J. (Aut)

01:30 Pegula J. (Usa) – Kraus S. (Aut)



01:00 Canada – Belgio 1-1

23:00 Fernandez L. (Can) – Bonaventure Y. (Bel)



Il match deve ancora iniziare

00:30 Marino R. (Can) – Wickmayer Y. (Bel)



Il match deve ancora iniziare

02:00 Dabrowski G./Fernandez L. – Flipkens K./Minnen G.



Il match deve ancora iniziare

01:00 Fernandez L. (Can) – Wickmayer Y. (Bel)

02:30 Marino R. (Can) – Bonaventure Y. (Bel)