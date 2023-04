Roger Federer e la raccattapalle: un gesto indimenticabile alla finale di Roland Garros 2011

Continuano a venire alla luce storie affascinanti riguardanti la carriera professionale di Roger Federer, in quello che si configura come un inesauribile repertorio di aneddoti attraverso i quali si può comprendere la figura sportiva e umana della leggenda svizzera.

Una raccattapalle presente alla finale di Roland Garros 2011 ha rivelato un’incantevole storia legata alla finale che vide Roger opposto a Nadal, conclusasi con la vittoria dello spagnolo in quattro set. La ragazza ebbe l’istinto di scrivere sulla terra battuta “Allez Roger”, in un gesto senza precedenti che col tempo non passò inosservato all’entourage di Roger. Quando il video che mostrava il gesto fu visto dal tennista svizzero,lui cercò un modo per mettersi in contatto con lei e non esitò a regalarle la maglietta con cui aveva gareggiato quel giorno.