Marco Cecchinato esce in semifinale al Millennium Estoril Open

Il tennista italiano, numero 96 del ranking ATP, si arrende a un avversario in grande forma e dice addio al torneo portoghese.

Si è conclusa in semifinale l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 dell’Estoril.

Il 30enne palermitano, attualmente n.96 ATP, mai prima oltre il secondo turno sulla terra portoghese, ha perso 6-3 6-1 in un’ora e otto minuti di gioco contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.40 del ranking mondiale e sesto del seeding.

Nel primo set, il siciliano ha cercato di comandare gli scambi e la cosa gli è riuscita nei primi game: nel quinto, però, Kecmanovic ha iniziato a rispondere bene e, grazie a uno splendido rovescio lungolinea, si è procurato la prima palla-break del match, che ha poi sfruttato al termine di uno scambio massacrante portandosi sul 3 a 2..

Kecmanovic ha confermato il vantaggio (4-2) e l’azzurro si è innervosito, annullando tre palle per il doppio break al serbo e cercando di rimanere in partita (4-3). Nel nono gioco, però, due doppi falli di Cecchinato hanno concesso due set-point consecutivi all’avversario: il primo è stato annullato con un solido servizio, ma sul secondo il diritto in contropiede del serbo non ha lasciato scampo (6-3).

L’atteggiamento mentale negativo del tennista italiano non è cambiato nel secondo set, con Kecmanovic che ha ottenuto il break già nel secondo gioco (2-0). Il serbo ha poi allungato il vantaggio (3-0).

Nel sesto game, tre errori di diritto del siciliano hanno consegnato un secondo break a Kecmanovic (5-1), che poi, dopo aver recuperato da 15-40, ha chiuso il match sul 6-1 sull’ennesimo errore di diritto dell’azzurro. Con questa vittoria, il tennista serbo approda in finale senza aver perso nemmeno un set nelle quattro partite giocate.

ATP Estoril Marco Cecchinato Marco Cecchinato 3 1 Miomir Kecmanovic [6] Miomir Kecmanovic [6] 6 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2 ACES 53 DOUBLE FAULTS 028/54 (52%) FIRST SERVE 29/46 (63%)18/28 (64%) 1ST SERVE POINTS WON 26/29 (90%)10/26 (38%) 2ND SERVE POINTS WON 9/17 (53%)4/8 (50%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%)8 SERVICE GAMES PLAYED 83/29 (10%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/28 (36%)8/17 (47%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/26 (62%)0/2 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 4/8 (50%)8 RETURN GAMES PLAYED 828/54 (52%) SERVICE POINTS WON 35/46 (76%)11/46 (24%) RETURN POINTS WON 26/54 (48%)39/100 (39%) TOTAL POINTS WON 61/100 (61%)