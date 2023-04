Matteo Arnaldi raggiunge la finale del Challenger di Murcia

Matteo Arnaldi è in finale al challenger spagnolo di Murcia. Il giovane tennista ligure ha mostrato le sue doti di combattente superando l’argentino Marco Trungelliti, numero 217 del ranking ATP, con un punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 59 minuti di gioco.

Arnaldi ha iniziato la partita con grinta e determinazione. Già nel quarto game ha conquistato la sua prima palla break del match e non ha esitato a strappare il servizio al suo avversario portandosi sul 3-1. Confermando il vantaggio, il 22enne ligure ha portato il punteggio sul 4-1. Nonostante qualche difficoltà nel mantenere il servizio sul 4-2, Arnaldi è riuscito a difendere con successo la palla del contro break e a volare sul 5-2 dopo un game lunghissimo di 14 punti.

Tuttavia, sul 5-3 e chiamato a servire per il set, il giovane tennista ha vissuto un momento di black out cedendo la battuta all’argentino, che ha sfruttato la situazione per mettere pressione al ligure. La soluzione del set è stata rimandata al tie-break, con Arnaldi avanti di un mini break. Pur restituendo il vantaggio sul 3-1 e trovandosi sotto 4-3, il ligure ha saputo reagire conquistando gli ultimi 4 punti e chiudendo il tie-break per 7 punti a 4 dopo 61 minuti di gioco.

Nel secondo set, dopo uno scambio di break, Arnaldi ha trovato la forza di piazzare la zampata decisiva nel nono game, realizzando il break che ha deciso la partita. In vista della finale di domani, il tennista ligure attende il vincitore della seconda semifinale tra il croato Borna Gojo, numero 117 del ranking, e lo spagnolo Pablo Llamaz Ruiz, numero 274.

Questa è la quinta finale challenger per Arnaldi, che ha già conquistato due titoli a Francavilla al Mare nel 2022 contro Maestrelli e a Tenerife nel 2023 contro Brancaccio, mentre ha perso due finali a San Marino e Saint Tropez nel 2022, la prima contro Kotov e la seconda contro Bellucci. In caso di vittoria a Murcia, Arnaldi sfiorerà di poco l’ingresso tra i primi 100 del ranking mondiale, un traguardo importante per la sua giovane carriera.