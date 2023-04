Casper Ruud e le sue riflessioni sul nuovo formato dei Masters 1000 di Roma e Madrid

Il norvegese, Casper Ruud, è attualmente impegnato nel torneo ATP 250 di Estoril, dove ha già raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto il campione in carica, l’argentino Sebastián Báez.

Dopo la sua vittoria, Ruud ha espresso la sua opinione sul nuovo formato dei Masters 1000 di Roma e Madrid, nei quali ci saranno 96 giocatori e si disputeranno per più giorni. “Un giocatore come Schwartzman e Fritz, se perderanno presto a Madrid, non potranno giocare un Challenger nella seconda settimana perché sono ai vertici della classifica e nella seconda settimana non ci saranno tornei ATP. Non possono nemmeno semplicemente tornare in Argentina o negli Stati Uniti, quindi dovranno pagare le spese dei loro team per due settimane in più in Europa senza poter giocare i tornei come era fino allo scorso anno”.