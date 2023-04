Marco Cecchinato e l’amara vittoria sull’amico Fabio Fognini: “Dopo l’infortunio, l’incontro è stato completamente diverso” (Video)

Una vittoria agrodolce. È quello che Marco Cecchinato ha confessato di provare dopo aver sconfitto, ieri pomeriggio, il connazionale e amico Fabio Fognini, che ha giocato con forti limitazioni fisiche dopo una caduta subita sul 4-2 del primo set.

“Dopo l’infortunio, l’incontro è stato completamente diverso”, ha ammesso Cecchinato ai giornalisti, all’uscita dal Court Millennium. “Non sono felice di vincere l’incontro in questo modo”, ha rivelato Cecchinato, confessando però di essere comunque soddisfatto per essere passato ai quarti di finale del Millennium Estoril Open.

“Ho cercato di concentrarmi sul mio gioco, ma è sempre difficile giocare in una situazione come questa”. Un “incontro difficile” per l’italiano di 30 anni, che ha ammesso di sentirsi “teso” prima di entrare in campo, perché “è sempre duro affrontare un amico”.

Cecchinato è ora concentrato sul prossimo turno, dove affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, terzo testa di serie del torneo.