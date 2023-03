Ben Shelton riceve una wild card per il Millennium Estoril Open e si prepara per il debutto in Europa

Ben Shelton, un giovane tennista di 20 anni classificato al 39° posto nel ranking mondiale, ha ricevuto una wild card per partecipare all’edizione 2023 del Millennium Estoril Open. Il giovane, che ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open 2023, farà il suo debutto nel torneo portoghese, che sarà anche il primo torneo della sua carriera su terra battuta e la sua prima volta in Europa.

Il campione universitario degli Stati Uniti nel 2022 ha effettuato il suo primo viaggio al di fuori degli Stati Uniti a gennaio, in Australia, ma ha anche avuto l’opportunità di visitare il Messico nel frattempo. Ora farà il suo debutto in territorio europeo proprio nel più grande torneo portoghese.

João Zilhão, direttore del Millennium Estoril Open, ha siglato l’accordo della wild card di Shelton con Tony Godsick, manager di Roger Federer che ora rappresenta il tennista statunitense. Shelton, tra l’altro, apparirà in Portogallo indossando il marchio ‘On’, di cui il pluricampione svizzero è co-proprietario.