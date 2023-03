Borg: “Quel che ha fatto Djokovic per il tennis è incredibile. Penso possa vincere ancora un paio di Slam”

Bjorn Borg nutre una grandissima stima per Novak Djokovic, per il suo tennis fantastico ma soprattutto a livello personale per il suo impegno per la disciplina. Il leggendario campione svedese ha parlato del serbo in occasione di un programma radio, “ATP Tennis Radio Podcast”, nel quale ha speso belle parole per il campione dell’ultimo Australian Open, assente nei 1000 USA per la nota questione sui vaccini anti-covid.

“Novak penso che potrebbe vincere ancora uno o due tornei del Grande Slam in più, chissà, ma quello che sta facendo non per se stesso ma per il tennis in generale è incredibile” afferma Bjorn nel podcast. “Sta ancora spingendo se stesso al limite, vuole essere il più grande, vuole vincere più tornei e battere tutti i record nella storia del tennis, è un giocatore fantastico. Dobbiamo dare ampio credito al suo impegno e amore per il gioco”.

“Ma per coinvolgere anche gli altri ragazzi al vertice nel tennis, vedremo che cosa farà Rafa. Magari gioca ancora un anno. Dipende da lui, mentalmente o dal suo corpo o altro. Credo invece che Novak resterà in giro ancora per qualche anno e si godrà semplicemente il tennis. Roger ha già smesso e la sua assenza si sente. Ma i giovani in arrivo sono davvero bravi”.

Borg ritiene che sia fondamentale che la comunità del tennis promuova le stelle emergenti. “C’è una nuova generazione che arriva con così tanti bravi giocatori ed è molto importante per i media promuovere questi ragazzi che stanno emergendo, sono incredibili, professionali, giocano un ottimo tennis, credo che non faranno rimpiangere le stelle prossime al ritiro. Però è importante promuovere questi giocatori, farli conoscere e apprezzare. Sono fantastici”, conclude Borg.