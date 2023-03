Holger Rune: ambizioni, passione e il desiderio di far parte dei futuri Big 3 insieme ad Alcaraz e Sinner

Holger Rune non ha peli sulla lingua quando si tratta di discutere del suo potenziale di gioco e degli obiettivi nella sua carriera professionale. In un colloquio con la Gazzetta dello Sport, ha nuovamente rilasciato dichiarazioni interessanti che meritano attenzione. “Non sono arrogante, ho solo passione per ciò che faccio. A volte sono eccessivamente passionale e commetto errori, ma cerco di correggerli. Voglio vincere, ma anche offrire spettacolo in campo. Ritengo sia molto positivo avere una varietà di personalità nel circuito, altrimenti sarebbe tutto estremamente noioso”, afferma il giovane, mettendo in evidenza i suoi ambiziosi traguardi.

“Voglio vincere il Roland Garros e mi vedo nel Big 3 del futuro, insieme ad Alcaraz e Sinner”, aggiunge prima di parlare di Nick Kyrgios. “Mi piace tantissimo la sua personalità, vorrei poter avere il suo servizio. Quando ancora partecipavo ai tornei Futures, non ha esitato a parlare con me e mi ha dato consigli tattici. Abbiamo iniziato a scambiarci messaggi e da quel momento abbiamo un’ottimo rapporto”, ha dichiarato il tennista danese.