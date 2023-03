WTA Indian Wells: Giorgi cede a Pegula in tre set

Non una grande nottata per i colori azzurri ad Indian Wells. Dopo la battuta d’arresto di Berrettini nel tabellone maschile, anche Camila Giorgi esce di scena in California al secondo turno del WTA 1000. L’azzurra è stata sconfitta dalla forte statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding del torneo, col punteggio di 3-6 6-1 6-2 in 1 ora e 53 minuti di gioco. La 29enne di Buffalo porta così a 7-2 il bilancio di confronti diretti contro Giorgi, quella di stanotte è stata la sua quarta vittoria di fila contro la 31enne italiana.

L’inizio dell’incontro di Camila è molto positivo: salva tre palle break nel primissimo game, quindi ingrana le marce alte, sostenuta da un rovescio potente e preciso che le porta molte accelerazioni vincenti. Pochi i suoi errori, comanda il gioco. Con un doppio break scappa via al comando sul 4-0, mentre Pegula commette troppi errori, incapace di uscire dal forcing dell’azzurra. L’americana recupera uno dei due break subiti, si porta 4-1 e quindi 4-2, ma Giorgi argina la rimonta della rivale, aggiudicandosi il primo set 6-3.

Nella fase finale del primo set si era vista una Pegula meno fallosa e più incisiva, e infatti il match cambia totalmente direzione dall’avvio del secondo set. Jessica alza la qualità al servizio, negli scambi commette meno errori e riesce a tenere una maggiore profondità, che manda in crisi il tennis dell’azzurra. Giorgi subisce subito un break a 30 che manda Pegula avanti 2-0. Con un altro allungo nel sesto gioco alla seconda chance, Pegula vola 5-1 e chiude 6-2, un set meritato.

Il terzo set è un continuo otto volante, con molti break e più errori da parte di entrambe. Camila perde subito il turno di battuta alla terza palla break, crollando 0-3 con un altro turno di servizio ceduto. Non si arrende Giorgi, strappa un contro break per l’1-3, ma di nuovo il servizio l’abbandona e crolla 0-40. Salva le tre chance, ma capitola nuovamente alla quarta, per il 4-1 Pegula. Arrivano altri due break, uno dopo l’altro, ma alla fine sul 5-2 l’americana serve per chiudere e stavolta non trema. Vince il match 6-2 al secondo match point.

