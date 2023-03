Francesco Maestrelli annulla due palle match ed approda ai quarti nel Challenger di Pune

Francesco Maestrelli approda ai quarti di finale nel “Pune Metropolitan Region Challenger”, Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli indiana. Il giovane tennista di Pisa, n.175 ATP e quinta testa di serie, ha avuto una vittoria con brivido nel secondo turno contro l’australiano Dane Sweeny, n.262 ATP.

La partita è stata una battaglia che è durata oltre tre ore e un quarto, e Maestrelli ha dovuto rimontare il risultato perdendo il primo set per 67(2). Tuttavia, il giovane tennista italiano non si è dato per vinto e ha lottato con tutte le sue forze per vincere gli altri due set con il punteggio di 63 e 75.

Il 20enne di Pisa aveva già affrontato Sweeny in precedenza, nel primo turno del Challenger di Chennai, sempre in India, un paio di settimane fa, ma aveva subito una sconfitta. Questa volta, Maestrelli ha dimostrato di avere una grande forza di volontà e di saper lottare fino alla fine, annullando due match-point sul servizio dell’avversario nel nono game del set decisivo (era sotto nel terzo set per 2 a 5).

Il prossimo avversario per Maestrelli sarà il vincente della sfida tra l’altro australiano Max Purcell, n.116 del ranking e terzo favorito del seeding, ed il bulgaro Dimitar Kuzmanov, n.204 ATP.