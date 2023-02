WTA 250 Merida: Giorgi batte Peterson in tre set, vince in Messico il quarto titolo in carriera (Video della Finale)

Esulta Camila Giorgi in Messico! La giocatrice azzurra corona una settimana da sogno a due passi dalle splendide piramidi Maya, vincendo il quarto torneo in carriera al WTA 250 di Merida. Camila in finale ha superato la sorprendente svedese Rebecca Peterson (entrata nel main draw passando dalle qualificazioni) col punteggio di 7-6(3) 1-6 6-2 in 2 ore e 23 minuti di partita. Grazie a questa vittoria, la 31enne di Macerata scala il ranking mondiale, un più 22 che la riporta al n.46 WTA.

Giorgi ha condotto gli scambi, come suo solito, producendo 40 colpi vincenti (e 44 errori) contro i 22 della rivale. L’incontro si è deciso con uno strappo fantastico di Camila nel terzo set, bravissima a girare a suo favore un match che sembrava, purtroppo, indirizzato per la rivale.

Il primo set è stato molto equilibrato, con varie occasioni per entrambe. Peterson allunga nel settimo game, si porta 5-3 ma Camila ottiene il contro break nel nono gioco con due vincenti splendidi. Giorgi ha un set point sul 6-5 ma la svedese lo annulla con un diritto vincente, si arriva al tiebreak. Camila parte fortissimo, vince i primi tre punti, vola 5-1 e chiude in modo perentorio per 7-3 con diritto vincente cross imprendibile.

Nel secondo set il match gira totalmente: Peterson sfrutta un black out dell’azzurra, lavora bene col diritto lo scambio e vince sette giochi di fila, con un 6-1 e break nel terzo che paiono indirizzare l’incontro dalla sua parte. Qua arriva la splendida, furibonda, reazione di Camila: ritrova scioltezza nella spinta, la palla corre troppo veloce e angolata per la rivale, che subisce un cappotto di sei game di fila, fino al 6-2 conclusivo.

“Sono molto felice di essere venuta per la prima edizione del torneo, è stata una settimana fantastica e mi sono trovata benissimo. È stata una bella finale e sono davvero molto soddisfatta”, commenta a caldo l’azzurra dopo il successo, il quarto in carriera.

Make that title number 4️⃣!!! Camila Giorgi halts Peterson, 7-6(3), 1-6, 6-2 to win the @WTAMeridaOpen 🏆#MéridaOpenAkron pic.twitter.com/0FeNF5Yrvz — wta (@WTA) February 27, 2023



