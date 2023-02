Prima volta in un main draw del circuito ATP per Riccardo Bonadio. A Santiago l’azzurro supera le quali (con il tabellone aggiornato)

Riccardo Bonadio, tennista di San Vito al Tagliamento, è stato promosso nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Santiago. Si tratta della sua prima presenza nel main draw di un torneo del circuito maggiore, al terzo tentativo. Bonadio, attualmente al numero 171 del ranking ATP, ha guadagnato la sua posizione nel tabellone principale del torneo cileno grazie a due vittorie nel tabellone di qualificazione

Nel turno decisivo delle qualificazioni, Bonadio ha sconfitto l’argentino Renzo Olivo, numero 176 del ranking, in due set con un punteggio di 6-4, 6-2, in un’ora e 24 minuti di gioco. In precedenza, nel primo turno delle quali , il tennista friulano ha affrontato il cileno Gonzalo Lama, numero 337 del ranking, in una partita che ha visto Lama ritirarsi sul punteggio di 6-3, 2-0 in favore di Bonadio dopo 53 minuti di gioco a causa di un problema fisico.

Al primo turno del Md, Bonadio affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 88 del ranking ATP, in un match difficile. Galan, che ha già avuto modo di sfidare il tennista friulano in un precedente incontro durante le qualificazioni di Amburgo nel 2022. Galan vinse in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Md

(1) Musetti, Lorenzo vs Bye

(WC) Tabilo, Alejandro vs Munar, Jaume

Bagnis, Facundo vs Cecchinato, Marco

Monteiro, Thiago vs (5) Ramos-Vinolas, Albert

(4) Schwartzman, Diego vs Bye

(SE) Jarry, Nicolas vs Varillas, Juan Pablo

Martinez, Pedro vs (Q) Hanfmann, Yannick

Carballes Baena, Roberto vs (8) Zapata Miralles, Bernabe

(6) Djere, Laslo vs Sousa, Joao

(Q) Bonadio, Riccardo vs Galan, Daniel Elahi

(WC) Thiem, Dominic vs (WC) Garin, Cristian

Bye vs (3) Baez, Sebastian

(7) Cachin, Pedro vs (Q) Cerundolo, Juan Manuel

(Q) Ugo Carabelli, Camilo vs Lajovic, Dusan

Fognini, Fabio vs Etcheverry, Tomas Martin

Bye vs (2) Cerundolo, Francisco