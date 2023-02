Jack Sock con una sorprendente riduzione di peso: “Ho lavorato molto duramente”

Jack Sock non ha partecipato ai primi tornei dell’anno, ma non è dovuto a un infortunio. Ha deciso di fare una preparazione di tre mesi per essere pronto fisicamente e per dare a se stesso una nuova possibilità di raggiungere grandi successi nel tennis. Ha lavorato duramente (ha perso circa 10 kg) e il suo duro lavoro è stato premiato con la vittoria contro Ivashka nella prima partita del ATP 250 a Dallas, con un risultato di 7-6 (2) 4-6 6-4. Questa partita fa vedere che il suo impegno ne è valsa la pena.

“Alla fine dello scorso anno ho concluso che dovevo migliorare la mia forma fisica. Dovevo allenarmi e mangiare in modo più salutare, e questo è quello che ho fatto. Voglio dare a me stesso una possibilità di tornare ad avere successo in questo sport”, ha confessato l’americano, vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2017, il più grande (e ultimo) titolo vinto della sua carriera in singolare.