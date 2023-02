Zverev critica duramente Kosmos: “Non si può comprare la storia col denaro”

Alexander Zverev è tornato in campo per la nazionale tedesca nel weekend di qualificazione di Davis, sconfiggendo nettamente Stan Wawrinka in quella che è stata la super-sfida della prima giornata del torneo. Un 6-4 6-1 che ha convinto tutti, in primis Sasha, che si è detto nel post partita molto contento del livello di gioco espresso. Oltre a parlare del suo incontro, ha sparato a zero su Kosmos per le brutte vicissitudini che hanno portato alla clamorosa rottura del contratto pluriennale con l’ITF per l’organizzazione del massimo evento tennistico nazionale a squadre.

Zverev fin dall’inizio della “rivoluzione” del 2019 era stato tra i tennisti più critici, auspicando un pronto ritorno al passato. Ecco le parole del tedesco.

“Ho giocato in modo molto più aggressivo e forse la fiducia di Stan è calato un po’ calata, ma alla fine ho alzato il mio livello e ne sono molto contento. È stata certamente la mia miglior partita da quando sono rientrato dopo l’operazione”.

“Non puoi comprare la storia con i soldi. Lo sport vive di emozioni e la Coppa Davis è sempre stata una competizione dove si vivono le emozioni più grandi, l’atmosfera più bella. È stato chiaro a tutti, fin dall’inizio, che il nuovo formato non funzionava. C’è bisogno di giocare in casa e in trasferta, di sentire il pubblico, questa è la vera Davis”.