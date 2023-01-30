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ITF Rome e Porto: I Main Draw

30/01/2023 19:27 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

ITF ROME(Usa 60k cemento indoor)
[1] Panna Udvardy HUN vs Liv Hovde USA
TBD vs TBD
Eva Vedder NED vs Peyton Stearns USA
Danielle Lao USA vs [6] Robin Anderson USA

[3] Ann Li USA vs Dalayna Hewitt USA
Lulu Sun SUI vs TBD
Maria Mateas USA vs Andrea Lazaro garcia ESP
[5] Petra Marcinko CRO vs TBD

[7] Kayla Day USA vs Robin Montgomery USA
Irene Burillo escorihuela ESP vs Ashley Lahey USA
TBD vs TBD
Victoria Hu USA vs [4] Ashlyn Krueger USA

[8] Marcela Zacarias MEX vs Arianne Hartono NED
TBD vs TBD
Hina Inoue USA vs Sophie Chang USA
Francesca Di lorenzo USA vs [2] Elizabeth Mandlik USA



ITF PORTO(Por 40k cemento indoor
[1] Ylena In-albon SUI vs Matilde Jorge POR
Ekaterine Gorgodze GEO vs Maria Garcia POR
Susan Bandecchi SUI vs Tara Wurth CRO
Francisca Jorge POR vs [8] Alexandra Ignatik ROU

[4] Daria Snigur UKR vs Lucie Nguyen tan FRA
Anastasia Gasanova RUS vs Celine Naef SUI
Julia Middendorf GER vs Alice Rame FRA
Sofya Lansere RUS vs [6] Louisa Chirico USA

[5] Jaqueline Adina Cristian ROU vs Emeline Dartron FRA
Urszula Radwanska POL vs Daniela Vismane LAT
Lea Boskovic CRO vs Yanina Wickmayer BEL
Alice Robbe FRA vs [3] Harmony Tan FRA

[7] Chloe Paquet FRA vs Tessah Andrianjafitrimo FRA
Valentini Grammatikopoulou GRE vs Lucia Cortez llorca ESP
Sapfo Sakellaridi GRE vs Maria Bondarenko RUS
Pemra Ozgen TUR vs [2] Lucrezia Stefanini ITA

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