ITF Rome e Porto: I Main Draw
ITF ROME(Usa 60k cemento indoor)
[1] Panna Udvardy vs Liv Hovde
TBD vs TBD
Eva Vedder vs Peyton Stearns
Danielle Lao vs [6] Robin Anderson
[3] Ann Li vs Dalayna Hewitt
Lulu Sun vs TBD
Maria Mateas vs Andrea Lazaro garcia
[5] Petra Marcinko vs TBD
[7] Kayla Day vs Robin Montgomery
Irene Burillo escorihuela vs Ashley Lahey
TBD vs TBD
Victoria Hu vs [4] Ashlyn Krueger
[8] Marcela Zacarias vs Arianne Hartono
TBD vs TBD
Hina Inoue vs Sophie Chang
Francesca Di lorenzo vs [2] Elizabeth Mandlik
ITF PORTO(Por 40k cemento indoor
[1] Ylena In-albon vs Matilde Jorge
Ekaterine Gorgodze vs Maria Garcia
Susan Bandecchi vs Tara Wurth
Francisca Jorge vs [8] Alexandra Ignatik
[4] Daria Snigur vs Lucie Nguyen tan
Anastasia Gasanova vs Celine Naef
Julia Middendorf vs Alice Rame
Sofya Lansere vs [6] Louisa Chirico
[5] Jaqueline Adina Cristian vs Emeline Dartron
Urszula Radwanska vs Daniela Vismane
Lea Boskovic vs Yanina Wickmayer
Alice Robbe vs [3] Harmony Tan
[7] Chloe Paquet vs Tessah Andrianjafitrimo
Valentini Grammatikopoulou vs Lucia Cortez llorca
Sapfo Sakellaridi vs Maria Bondarenko
Pemra Ozgen vs [2] Lucrezia Stefanini
TAG: Tornei ITF
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