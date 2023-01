Tennis russo al maschile: le difficoltà delle nuove leve, con lo spettro della guerra

Medvedev, Khachanov, Rublev, una generazione di fenomeni. E poi? Il futuro del tennis russo maschile nelle mani di chi è?

In ambito tennistico la prima cosa a cui si pensa quando si parla di futuro sono i tornei juniores. Spulciando il tabellone dell’appena concluso Australian Open, vediamo che erano presenti due ragazzi russi, Ruslan Tiukaev e Dani Panarin. Il primo è riuscito a issarsi al terzo turno dopo aver superato le quali, il secondo ha invece perso al secondo turno.

Passando al circuito ATP e ITF e scorrendo l’elenco dei primi mille giocatori del mondo, troviamo sei giocatori russi al di sotto dei 21 anni, ma cinque dei sei sono decisamente ancora impantanati nelle profonde retrovie del circuito.

L’unico prospetto russo che è già riuscito a raggiungere un buon ranking è Alibek Kachmazov. Il ventenne di Vladikavkaz è attualmente il numero 343 del mondo, nonostante un 2022 piuttosto complicato, una sorta di stagione di transizione, quella del passaggio dagli ITF ai Challenger. A gennaio ha vinto l’ITF di Kazan in gennaio, poi si è messo alla prova con il circuito Challenger, come dicevamo: in ben nove tornei è riuscito a superare il tabellone di qualificazione, approdando in quattro casi al secondo turno del main draw. Il miglior risultato della stagione sono stati, comunque, i quarti raggiunti a Nonthaburi, dove è stato sconfitto in tre set da Dane Sweeny. Il 2023, invece, si è aperto per Kachmazov con un bilancio di quattro vittorie e cinque sconfitte, confermando così la difficoltà nel trovare continuità di risultati a livello Challenger.

Molto più indietro in classifica di Kachmazov, ci sono quattro tennisti che stanno provando a emergere dal mondo degli ITF: Ilia Simakin (19 anni e 781 del ranking ATP) che nel 2022 ha vinto un ITF e fatto una finale a Sharm El-Sheik; Svyatoslav Gulin (20 anni e numero 823 del mondo) che ha costruito la sua classifica attuale negli ITF spagnoli (semifinale a Mungia partendo dalle qualificazioni); il ventenne Evgeny (nome importante per un tennista russo..) Philippov (numero 836 del mondo) che ha come migliori risultati nella scorsa stagione due semifinali conquistate a Kazan e Tiblisi; infine Marat (toh, altro nome importante per il tennis russo) Sharipov (20 anni e numero 839 del mondo) che ha raggiunto la finale a Kazan e ben cinque quarti di finale, mostrando una certa continuità di risultati, confermata nel nuovo anno con due quarti di finale e una semifinale raggiunti a Doha e Jakarta.

L’ultimo dei giocatori russi che prendiamo in considerazione è il non ancora diciottenne Maxim Zhukov (numero 979 del mondo). Dopo aver giocato gran parte della scorsa stagione fra Antalya e Monastir, ha cominciato bene il 2023 a Doha in un ITF di buonissimo livello, superando le quali e il primo turno del tabellone principale, prima di essere battuto nettamente da Bernard Tomic.

Appaiono evidenti dunque le difficoltà del movimento tennistico russo in prospettiva futura: mancano i giovani talenti e i ventenni che frequentano il circuito ITF faticano a vincere partite e scalare la classifica, anche probabilmente a causa della mancanza di tornei in patria. Scorrendo infatti il calendario 2022 di Challenger e ITF, compare infatti solo un ITF disputato a Kazan nello scorso gennaio, torneo dove, forse non a caso, si è registrato un dominio dei giovani tennisti russi, con la vittoria di Kachmazov, la finale di Sharipov e la semifinale di Philippov.

Poi però è arrivato lo scontro russo-ucraino e in aprile il secondo ITF in programma a Kazan è stato cancellato. La guerra appunto. È davvero complicato dall’esterno capire se e in che modo stia influendo sulla crescita dei giovani tennisti russi. Appaiono inquietanti al riguardo le parole pronunciate un paio di mesi fa del Ministro dello Sport Russo: “Lo sport non può essere individuato come una comunità diversa dal resto, una comunità che dovrebbe godere di una sorta di privilegio esclusivo. Mi auguro che in questo periodo i nostri atleti, come nelle precedenti occasioni, si dimostrino patriottici”.

Quello colpisce nell’analisi del tennis giovanile russo è l’enorme differenza con l’altra faccia della luna, il movimento tennistico femminile. Ci sono infatti 25 giocatrici russe under 21 fra le prime mille nel ranking WTA e, fra queste, cinque sono nella top 200 e due hanno giocato la finale degli Australian Open juniores, la quindicenne Mirra Andreeva e Alina Korneeva.

Numeri e risultati parlano chiaro dunque: a differenza di quanto accade in quello femminile, nel tennis maschile russo mancano prospetti futuribili, magari semplicemente a causa di una sorta di ciclico vuoto generazionale, come quello che potremmo vivere in Italia dopo la sfornata dei nati 2000-2002 e 2003.

Comunque ancora per una decina di anni, la Russia potrà godere delle vittorie e delle prestazioni delle tre stelle Rublev, Medveded e Khachanov, insieme a quelle di una serie di gregari come Karatsev, Safiullin, Kotov e il ventiduenne Shevchenko, quindi di tempo per preoccuparsi delle condizioni del tennis russo ce ne sarà.

Antonio Gallucci