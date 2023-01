Djokovic da 10: è l’unico nella storia in doppia cifra nelle semifinali di ogni Slam

44 volte in semifinale in uno Slam

Novak Djokovic sta giocando ad un livello mostruoso, come dimostrano le due ultime vittorie contro De Minaur e Rublev sulla Rod Laver Arena. Due avversari con un tipo di gioco non adatto ad impensierire le qualità del serbo, ma certamente “Nole” sembra aver ampiamente recuperato dal problema al tendine ed avviato ad alzare la sua decima coppa del primo Slam dell’anno.

Un Novak da 10 in tutti i sensi: infatti il super campione serbo venerdì giocherà la sua decima semifinale a Melbourne (il bilancio sconfortante per il suo avversario, Tommy Paul, è di 9 vittorie e 0 sconfitte per Novak in semifinale nel torneo!), ma questo risultato lo porta a staccare un altro importante e prestigioso record assoluto. Djokovic è il primo tennista della storia ad aver raggiunto 10 semifinali in ogni torneo dello Slam. Nessuno c’era riuscito finora. Un record che dimostra la sua longevità, efficacia e versatilità che gli consente di eccellere in ogni condizione di gioco e in ogni fase della stagione.

Djokovic giocherà la decima semifinale agli Australian Open (bilancio finora 9-0), a Roland Garros ne ha giocate 11 (6 vittorie e 5 sconfitte), a Wimbledon 11 (8 vittorie e 3 sconfitte), a US Open ben 12 (9 vittorie e 3 sconfitte). Sono in totale 44 semifinale Slam, nessuno come lui tra i giocatori in attività (Nadal con 38 il secondo). Campione & IronMan