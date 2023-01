Ostapenko: “Non mi piace il sistema di arbitraggio automatico”

Jelena Ostapenko si è lamentata sia dell’organizzazione del torneo dopo che il suo doppio misto di ieri sera è finito così tardi, sia del sistema di occhio di falco automatico presente all’Open d’Australia. In primo luogo, Ostapenko ha criticato il fatto di dover giocare oggi il primo incontro in singolare dopo aver finito ieri sera: “Ho sentito che forse il doppio misto di ieri non è stata la decisione giusta a causa del fatto di giocare così tardi. Questo mi ha causato un po’ di stanchezza mentale perché quando sono arrivata in camera mia erano quasi le 22 e non ho dormito molto perché dovevo giocare alle 12:30. Forse non è stata la decisione giusta, non lo so, o forse la programmazione avrebbe potuto essere migliore”.

Inoltre, la lettone ha anche criticato il sistema di arbitraggio automatico, qualcosa che non le piace: “Non sono molto contenta di questo, non mi piace questo sistema, un paio di volte la palla è uscita di pochi centimetri, ma non posso fare nulla al riguardo, anche se sento che a volte il sistema non è preciso e inoltre ci sono occasioni in cui suona troppo tardi. Mi piacerebbe che si combinassero i giudici di linea con occhio di falco”.