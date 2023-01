Challenger Ottignies-Louvain-la-Neuve: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Ottignies-Louvain-la-Neuve – Tabellone Principale – indoor hard

(1/WC) Goffin, David vs (Alt) Coppejans, Kimmer

Ferreira Silva, Frederico vs Brancaccio, Raul

Laaksonen, Henri vs Berankis, Ricardas

(Alt) Serdarusic, Nino vs (8) Hanfmann, Yannick

(3) Humbert, Ugo vs Qualifier

Klein, Lukas vs Broady, Liam

Uchida, Kaichi vs Struff, Jan-Lennard

Kovalik, Jozef vs (5) Rodionov, Jurij

(6) Ymer, Elias vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Vacherot, Valentin

Qualifier vs Riedi, Leandro

Misolic, Filip vs (4) Machac, Tomas

(7) Gojo, Borna vs Bergs, Zizou

(WC) Collignon, Raphael vs Qualifier

Qualifier vs Marozsan, Fabian

Shevchenko, Alexander vs (2) Otte, Oscar

(1/Alt) Ymer, Mikaelvs (WC) Bailly, Gilles Arnaud(WC) Ernaelsteen, Victorvs (8) Ilkel, Cem

(2) De Loore, Joris vs (Alt) Ramanathan, Ramkumar

Durasovic, Viktor vs (9) Kachmazov, Alibek

(3) Celikbilek, Altug vs Rosenkranz, Mats

(WC) Beaupain, Simon vs (12) Arnaboldi, Andrea

(4) Geerts, Michael vs De Schepper, Kenny

Gutierrez, Oscar Jose vs (11) Squire, Henri

(5) Moraing, Mats vs (WC) Colson, Tibo

Broom, Charles vs (7) Gulbis, Ernests

(6) Wessels, Louis vs Kirkin, Ergi

(Alt) Nagal, Sumit vs (10) Onclin, Gauthier

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Oscar Jose Gutierrez vs [11] Henri Squire

2. [3] Altug Celikbilek vs Mats Rosenkranz

3. [WC] Simon Beaupain vs [12] Andrea Arnaboldi

4. Viktor Durasovic vs [9] Alibek Kachmazov

5. [WC] Victor Ernaelsteen vs [8] Cem Ilkel

6. [6] Louis Wessels vs Ergi Kirkin