Jannik Sinner dopo la scofitta agli ottavi a Melbourne: “Sì, è sicuramente una sconfitta dura” (con sintesi della partita e video)

Jannik Sinner: “Sì, nel quinto set solo un paio di errori, qualche errore su palle facili e la partita è cambiata abbastanza velocemente. Dopo lui ha servito bene. Questo è tutto.

Ma, sì, è dura. Non lo so. Non ho parole adesso perché sono appena uscito dal campo. È così.

Credo che abbia servito bene. Ho fatto un paio di errori di rovescio. Penso di aver fatto la cosa giusta scelte comunque. Ho sbagliato solo qualche colpo.

Immagino di poterci ancora lavorare sul servizio . Ma, sì, penso che lui abbia servito bene e, sì, è stata una sfida molto tirata.

Immagino che oggi abbiamo visto quanto ci sono andato vicino, no? Lo dice anche il punteggio.

Come ho detto, un paio di errori. Anche primo e secondo set, credo di aver fatto le scelte giuste. È dura in questo momento, di sicuro. Sì, è sicuramente una sconfitta dura.

Sì, immagino che dovrò sicuramente ripensare a tutto e tornare ad allenarmi. Ma in questo tipo di partite, può andare in un modo o nell’altro. Ho avuto lo slancio. Ho fatto un po’ un casino. Stavo servendo bene. Nel quinto set non tanto. L’inerzia è leggermente cambiata purtroppo.”

