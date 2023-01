Australian Open: Rybakina non dà scampo a Swiatek e passa ai quarti di finale (Video)

Elena Rybakina, la campionessa di Wimbledon, ha vinto domenica l’allettante duello tra le ultime due campionesse del Grande Slam e si è qualificata per i quarti di finale degli Australian Open con una vittoria sulla polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, per 6-4, 6-4.

Con un’esibizione autorevole, la kazaka ha tenuto a bada i pochi momenti di reazione della polacca sulla via del trionfo in appena un’ora e mezza. Rybakina ha mostrato subito cosa voleva brekkando ad inizio parziale, ma Swiatek ha risposto con il controbreak impattando su 2-2. Il punto è che la numero 25 del mondo ha aggiunto un altro break, questa volta decisivo, nel settimo gioco, per non subire alcuna rimonta e vincere la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set, Swiatek sembrava reagire, portandosi in vantaggio per 3-0, ma Rybakina non si è fatta intimorire, ha reagito prontamente ed ha vinto il secondo parziale per 6-4. Ora è nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam solo per la terza volta nella sua carriera, balzando provvisoriamente al 16° posto della classifica.

Ai quarti di finale Elena sfiderà Jelena Ostapenko.