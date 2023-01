Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 7. Avanzano Cina e Morreale nel torneo Juniores

Primo incontro in carriera nel main draw di uno Slam giovanile e prima vittoria per Federico Cinà e Lavinia Morreale. Sul cemento di Melbourne Park, teatro dell’Australian Open Junior, il 15enne palermitano e la 17enne di Agrigento hanno superato l’esordio del primo grande torneo della stagione Under 18.

Cinà, reduce dal terzo trofeo in carriera nel circuito conquistato nel J300 di Traralgon, ha trovato la settima vittoria consecutiva superando 75 62 in un’ora e 21 minuti il serbo Branko Djuric, come già accaduto la settimana scorsa nel torneo vinto. Al prossimo turno il siciliano, figlio d’arte, affronterà il classe 2005 statunitense Learner Tien.

Avversaria tedesca, invece, per la qualificata Morreale che al debutto ha avuto la meglio per 76(5) 61 dopo un’ora e 44 sulla 16enne wild card giapponese Shiho Tsujioka: la siciliana, di madre polacca, se la vedrà adesso con la 17enne Ella Seidel.

Australian Open (Australia) – 4° Turno, cemento

GS Australian Open S. Tsitsipas S. Tsitsipas 6 6 3 4 6 J. Sinner [15] J. Sinner [15] 4 4 6 6 3 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 30-15 30-30 df 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Sinner 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 ace df 15-40 30-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) S. Tsitsipasvs (15) J. Sinner

Australian Open (Australia) – 1° Turno Juniores, cemento

GS Australian Open B. Djuric B. Djuric 5 2 F. Cina F. Cina 7 6 Vincitore: F. Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-30 2-5 → 2-6 B. Djuric 0-15 df 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 B. Djuric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 F. Cina 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Djuric 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cina 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 B. Djuric 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cina 15-0 15-15 30-30 5-6 → 5-7 B. Djuric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Djuric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 4-3 → 4-4 B. Djuric 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cina 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 B. Djuric 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 2-3 F. Cina 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Djuric 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 15-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Djuric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

B. Djuricvs F. Cina

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4° Inc. (WC) L. Fairclough / (WC) Y. Yan vs E. Milic / F. Pace



GS Australian Open L. Fairclough / Y. Yan L. Fairclough / Y. Yan 0 5 6 0 E. Milic / F. Pace • E. Milic / F. Pace 0 7 0 1 Vincitore: E. Milic / F. Pace Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Milic / F. Pace 0-1 E. Milic / F. Pace 0-1 1-1 3-1 3-2 4-2 5-3 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Milic / F. Pace 30-40 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-0 → 6-0 L. Fairclough / Y. Yan 15-0 30-0 30-30 40-30 4-0 → 5-0 E. Milic / F. Pace 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 L. Fairclough / Y. Yan 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 E. Milic / F. Pace 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Milic / F. Pace 15-0 15-15 df 15-30 30-30 5-6 → 5-7 L. Fairclough / Y. Yan 40-40 40-40 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df 40-40 5-5 → 5-6 E. Milic / F. Pace 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 5-4 → 5-5 L. Fairclough / Y. Yan 15-15 30-15 30-30 4-4 → 5-4 E. Milic / F. Pace 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Fairclough / Y. Yan 0-15 15-15 15-40 4-2 → 4-3 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Fairclough / Y. Yan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Milic / F. Pace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Fairclough / Y. Yan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Milic / F. Pace 15-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Fairclough / Y. Yan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1° Inc. (5) M. Coman vs (Q) L. Carboni



GS Australian Open M. Coman [5] M. Coman [5] 7 3 6 L. Carboni L. Carboni 6 6 4 Vincitore: M. Coman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Carboni 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Coman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Coman 0-15 0-30 4-3 → 4-4 M. Coman 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Carboni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Coman 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Coman 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Carboni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Coman 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Coman 15-40 30-0 30-15 2-5 → 3-5 L. Carboni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Coman 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Coman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Coman 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 L. Carboni 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Carboni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Coman 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Carboni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Coman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Carboni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Coman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Carboni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Coman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Carboni 0-15 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Coman 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Carboni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Coman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 0-0 → 1-0

3° Inc. L. Carboni / F. Virgili Berini vs T. Berkieta / J. Schwaerzler



GS Australian Open L. Carboni / F. Virgili Berini L. Carboni / F. Virgili Berini 7 7 4 0 T. Berkieta / J. Schwaerzler • T. Berkieta / J. Schwaerzler 10 6 6 0 Vincitore: Berkieta-Schwaerzler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Berkieta / J. Schwaerzler 40-15 1-0 2-1 3-1 3-3 3-4 4-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 10-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Carboni / F. Virgili Berini 0-30 15-15 0-15 15-30 4-5 → 4-6 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Carboni / F. Virgili Berini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Carboni / F. Virgili Berini 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Carboni / F. Virgili Berini 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Berkieta / J. Schwaerzler 40-40 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Risultato 6-4 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-15 0-30 0-40 40-40 5-4 → 6-4 L. Carboni / F. Virgili Berini 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Carboni / F. Virgili Berini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-40 40-40 15-0 40-40 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Carboni / F. Virgili Berini 15-0 30-15 2-2 → 3-2 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 L. Carboni / F. Virgili Berini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 L. Carboni / F. Virgili Berini 0-15 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4° Inc. F. Bondioli / M. Kriznik vs C. Camus / E. DEMANET



GS Australian Open F. Bondioli / M. Kriznik F. Bondioli / M. Kriznik 6 6 C. Camus / E. DEMANET C. Camus / E. DEMANET 4 3 Vincitore: F. Bondioli / M. Kriznik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Camus / E. DEMANET 30-0 30-15 40-15 40-40 5-3 → 6-3 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 C. Camus / E. DEMANET 15-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Bondioli / M. Kriznik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Camus / E. DEMANET 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-1 → 3-2 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 30-15 2-1 → 3-1 C. Camus / E. DEMANET 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 F. Bondioli / M. Kriznik 0-15 df 0-30 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Camus / E. DEMANET 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Camus / E. DEMANET 15-0 15-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 F. Bondioli / M. Kriznik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 C. Camus / E. DEMANET 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 2-3 → 3-3 C. Camus / E. DEMANET 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Bondioli / M. Kriznik 30-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Camus / E. DEMANET 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Camus / E. DEMANET 15-0 30-0 40-30 0-0 → 0-1

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3° Inc. (WC) S. Tsujioka vs (Q) L. Morreale



GS Australian Open S. Tsujioka S. Tsujioka 6 1 L. Morreale L. Morreale 7 6 Vincitore: L. Morreale Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Morreale 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 S. Tsujioka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Morreale 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Tsujioka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Morreale 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsujioka 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Morreale 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* df 5*-6 df 6-6 → 6-7 L. Morreale 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 S. Tsujioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 L. Morreale 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsujioka 0-15 df 15-30 30-30 30-40 ace 40-40 ace df A-40 4-4 → 5-4 L. Morreale 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Tsujioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 L. Morreale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Tsujioka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Morreale 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Tsujioka 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 L. Morreale 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsujioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5° Inc. M. El Allami / A. Paradisi vs A. Grechkina / D. Suvirdjonkova