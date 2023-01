Australian Open: Sinner rimonta da due set sotto e batte Fucsovics, è negli ottavi di nuovo contro Tsitsipas

Per la prima volta rimonta due set di svantaggio

Jannik Sinner soffre, rimonta due set e batte Marton Fucsovics qualificandosi agli ottavi di finale dell’Australian Open. L’altoatesino ha impiegato ben 3 ore e 33 minuti a piegare la resistenza dell’ungherese, vincendo con lo score di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0. Il suo prossimo avversario sarà Stefanos Tsitsipas, che l’ha estromesso proprio l’anno scorso dal torneo (fu una sconfitta piuttosto netta). È la prima volta in carriera che Sinner rimonta uno svantaggio di due set.

Il match si gioca ad altissimo ritmo da fondo campo, con Fucsovics più bravo nel riuscire a muovere l’azzurro negli angoli portandolo all’errore. All’avvio Jannik è più contratto, il servizio non lo aiuta granché e i suoi errori sono troppi. Break e contro break nei primi due game, fino al 2 pari dove l’azzurro incappa in pessimo game, regalando un altro break a Marton, poi bravo a reggere e chiudere il set 6-4

Simile l’andamento del secondo parziale: è Sinner il primo a cedere il servizio, troppi errori sui ritmi altissimi da fondo; recupera il break portandosi 3 pari ma sul 4 pari cede di nuovo il turno di servizio, per il 6-4 Fucsovics. La partita sembra stregata ma per fortuna gira a favore di Jannik all’avvio del terzo set.

Il momento chiave è il primo game: serve Sinner, affronta una delicatissima palla break, riesce ad annullarla e quindi prende possesso del ritmo del match. Fucsovics paga lo sforzo enorme per reggere la velocità di palla dell’azzurro, avendo spinto come un forsennato e avendo tenuto al massimo mentalmente, e crolla sotto la pressione ora ancor più vigorosa e con meno errori di Sinner. Il match si ribalta completamente, tanto che Jannik vola via sicuro vincendo 18 degli ultimi 21 game del match. Gli ultimi due set sono una passeggiata, quasi una “Playstation mode“, con Jannik rapido, impressionante nella spinta finalmente decontratto e sicuro.

Sinner chiude con il 71% di punti con la prima di servizio e il 45% con la seconda, 31 punti vincenti e ben 52 errori. Ha trasformato 10 delle 14 palle break ottenute, ma il dato più interessante è stato l’aver vinto 23 punti su 32 discese a rete, segnale evidente di un’evoluzione interessante del gioco in avanti. Infatti i suoi tempi di gioco andando sul net sono stati molto buoni.

Contro Tsitsipas tuttavia servirà un avvio non così contratto e falloso, vista anche la forma eccellente mostrata finora dal greco nel torneo.

