Stop di circa due mesi per Rafael Nadal

Rafael Nadal conosce già l’entità dell’infortunio che ha subito durante la sconfitta agli Australian Open contro Mackenzie McDonald e per quanto tempo dovrà rimanere fuori dalle competizioni. Il numero due del ranking ATP, che uscirà dalla top five, si è sottoposto ad esami e si è giunti alla conclusione che Rafael ha subito una lesione muscolare di grado 2 allo psoas iliaco della gamba sinistra, un muscolo della regione dell’anca sinistra che gli aveva già dato problemi.

Il normale tempo di recupero per un infortunio di questo tipo è compreso tra le sei e le otto settimane, quindi i tornei di Doha e Dubai vengono automaticamente cancellati dal calendario di Nadal. In prospettiva, se lo spagnolo recupererà nel breve periodo, potrebbe essere in grado di giocare il Masters 1000 di Indian Wells, dove ha perso in finale lo scorso anno, anche se si tratta di uno scenario difficile da confermare. D’altra parte, rischia anche di perdere il Masters 1000 di Miami.

I conti di Nadal potrebbero concentrarsi esclusivamente sulla terra battuta, dove, in teoria, dovrebbe essere pienamente recuperato per affrontare questa fase della stagione. Tuttavia, tutto dipenderà sempre dal suo recupero da questo problema muscolare.