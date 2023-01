Camila Giorgi risponde sulla questione vaccini: “affronto la vicenda con molta calma. Altrimenti non sarei mai potuta venire qui in Australia e giocare il tennis che ho espresso nel match odierno. Non corro alcun pericolo (Video della conferenza stampa e partita)

Camila Giorgi : “Hanno parlato prima di conoscere con chiarezza la situazione. Naturalmente la dottoressa in questione è stata indagata, aveva già avuto problemi con la legge un paio di volte quest’anno. Così ho fatto la mia vaccinazione in posti diversi. Quindi il problema è suo, non mio. Per questo affronto la vicenda con molta calma. Altrimenti non sarei mai potuta venire qui in Australia e giocare il tennis che ho espresso nel match odierno.

Non corro alcun pericolo. Niente affatto. Non sono nei guai, quindi non ho bisogno di dire altro o rispondere ulteriormente rispetto a quando non abbia già fatto“.

a vaccinazione, ovvero le diverse dosi che mi sono state somministrate, l’ho fatta in differenti studi medici ed è quello che sto cercando di spiegare da diversi minuti.

Ho fatto tutte le vaccinazioni che dovevo fare.”

GLI HL DI GIORGI-PAVLYUCHENKOVA



LA CONFERENZA STAMPA DI CAMILA GIORGI: “VACCINO? PROBLEMA DELLA DOTTORESSA”



GIORGI PRESS CONFERENCE