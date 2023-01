Australian Open: Delusione da Matteo Berrettini. L’azzurro rimonta due set ad Andy Murray manca match point ma perde al supertiebreak del quinto set. Uscirà dalla top 20

Grande delusione per Matteo Berrettini uscito di scena al primo turno degli Australian Open.

L’azzurro è stato sconfitto dopo una durissima battaglia dell’ex n.1 del mondo Andy Murray con il risultato di 63 63 46 67 (7) 10-6 al supertiebreak dopo 4 ore e 54 minuti di partita.

Con questo risultato Berrettini tra due settimane uscirà dalla top 20 (attualmente è al n.21 del mondo).

Nelle statistiche 31 Aces a 10 in favore dell’azzurro, che ha commesso un solo doppio fallo contro i due dello scozzese. 70% di prime in campo per Berrettini che porta a casa l’83% dei punti, stessa percentuale di prime in campo per Murray con una trasformazione del 72%. Appena il 43% di difesa sulla seconda per l’italiano, contro il 67% del britannico. 72 (!) i vincenti del romano a cospetto di 59 errori gratuiti. 40 i vincenti di Murray contro i 34 gratuiti. 161 a 166 i punti totali vinti dal britannico.

Da segnalare che Matteo sotto di due set riusciva a rimettere il match in carreggiata vincendo il terzo set per 6 a 4 e la quarta frazione al tiebreak per 9 punti a 7, senza annullare palle match al britannico.

Nel quinto e decisivo set l’azzurro sul 5 a 4 e servizio per Andy mancava una palla match. Matteo sbagliava sul match point una facile chiusura con il passante in avanzamento dopo una palla corta mal giocata dallo scozzese.

Si andava al supertiebreak e qui Murray si portava in un attimo sul 5 a 0. Sull’ 8 a 3 Matteo riusciva a conquistare tre punti consecutivi ma sull’8 a 6 Andy eseguiva alla perfezione il suo schema preferito e al terzo smash chiudeva il punto.

Sulla palla match un nastro britannico chiudeva la partita in favore dell’ex n.1 del mondo per 10 punti a 6.

GS Australian Open M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 3 3 6 7 6 A. Murray A. Murray 6 6 4 6 7 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 3-7* 3*-8 4*-8 5-8* 6-8* 6*-9 6-6 → 6-7 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A ace 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace ace 4-4 → 5-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 df ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 ace 5*-5 6-5* ace 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 5-6 → 6-6 A. Murray 15-0 15-15 30-15 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 A. Murray 15-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 ace ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Murray 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Berrettini 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 1-3 → 2-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Murray 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Il match point