WTA 500 Adelaide 2: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Adelaide 2 – Tabellone Principale – hard

(4) Caroline Garcia vs Bye

Beatriz Haddad Maia vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Jelena Ostapenko vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Garbiñe Muguruza vs (8) Belinda Bencic

(10) Danielle Collins vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Anastasia Pavlyuchenkova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Jaimee Fourlis vs Ekaterina Alexandrova

(WC) Victoria Azarenka vs (6) Veronika Kudermetova

(7) Madison Keys vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Petra Kvitova vs Liudmila Samsonova

Irina-Camelia Begu vs (WC) Storm Hunter

Anett Kontaveit vs (9) Paula Badosa

(5) Daria Kasatkina vs Elena Rybakina

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Barbora Krejcikova

Bye vs (2) Ons Jabeur