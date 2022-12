United Cup: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

La United Cup 2023 è la 1ª edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate. Vi partecipano 18 squadre che si sfideranno in 6 gironi suddivise in tre diverse città dell’Australia: la Pat Rafter Arena di Brisbane, la RAC Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney.

Ogni città ospiterà due gironi di tre nazioni con il formato del girone all’italiana, nella prima settimana del torneo. Il formato del girone all’italiana consiste in due partite di singolare maschile e due femminili e una partita di doppio misto.

Le vincitrici dei gironi di ogni città giocheranno per uno dei tre posti in semifinale. La squadra con le migliori prestazioni nelle fasi a gironi di tutte le città diventerà la quarta semifinalista.

Le semifinali e la finale si svolgeranno a Sydney.

United Cup (Australia), cemento – 4° Giornata

00:00 Germania– Repubblica Ceca01:00 Brasile– Norvegia03:00 Belgio– Bulgaria05:30 Spagna– Gran Bretagna06:30 Polonia– Kazakistan08:30 Croazia– Argentina1. [10] Laura Siegemundvs [14] Petra Kvitova

2. [10] Oscar Otte vs [14] Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

3. [10] Julia Lohoff / Fabian Fallert vs [14] Jesika Maleckova / Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Paula Badosa vs [15] Harriet Dart (non prima ore: 05:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Pablo Carreno Busta vs [15] Daniel Evans (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Paula Badosa / Rafael Nadal vs [15] Harriet Dart / Daniel Evans



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [12] Elise Mertensvs [16] Viktoriya Tomova

2. [12] Zizou Bergs vs [16] Dimitar Kuzmanov



Il match deve ancora iniziare

3. [12] Elise Mertens / David Goffin vs [16] Viktoriya Tomova / Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Petra Martic vs [17] Nadia Podoroska (non prima ore: 08:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Borna Gojo vs [17] Federico Coria (non prima ore: 10:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [8] Donna Vekic / Borna Coric vs [17] Nadia Podoroska / Francisco Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Thiago Monteiro vs [18] Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

2. [11] Laura Pigossi vs [18] Ulrikke Eikeri



Il match deve ancora iniziare

3. [11] Luisa Stefani / Rafael Matos vs [18] Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Hubert Hurkacz vs [13] Alexander Bublik (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [2] Magda Linette vs [13] Zhibek Kulambayeva (non prima ore: 08:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [2] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [13] Zhibek Kulambayeva / Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare