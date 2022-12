Matteo Berrettini parla dei tanti prospetti italiani: “Ci aiutiamo a vicenda per raggiungere il nostro livello migliore”

Al giorno d’oggi, la sensazione è che in Italia ogni giorno esca un giocatore di talento. Basta dare un’occhiata alle classifiche per trovare una serie di tennisti con potenziale, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, passando per Lorenzo Musetti a Lorenzo Sonego, fino a quelli che stanno crescendo a vista d’occhio nel circuito Challenger.

Ma qual è la formula del successo? Berrettini, che si trova al 16° posto della classifica mondiale, ne sottolinea le ragioni: “Ci sono diversi motivi. Alcuni giocatori sono semplicemente bravi, abbiamo sempre avuto molto talento. Ora stiamo lavorando in una direzione diversa però. Ci aiutiamo a vicenda per raggiungere il nostro livello migliore. Abbiamo tennisti come Musetti, Jannik, Sonego e altri che per me sono davvero di altissimo livello. Spesso ci alleniamo insieme, analizziamo e miglioriamo sempre di più”, ha sottolineato.

Berrettini è ora in Australia per disputare la United Cup, al fine di prepararsi al meglio per affrontare gli Australian Open.