Ben Shelton ha raggiunto la top 100 all’età di 20 anni senza aver mai lasciato gli Stati Uniti

Ben Shelton, 20 anni, è una delle grandi sorprese tennistiche della seconda metà del 2022. Il giovane nordamericano ha gareggiato per due anni all’Università della Florida è diventato campione nazionale universitario a maggio e poi ha deciso di diventare professionista, entrando nella top 100… in pochi mesi, dopo decine di vittorie sia nei Challenger che nei tornei ATP. Tutto questo senza lasciare gli Stati Uniti!

Shelton ha rivelato sui social media che il suo viaggio in Australia è il primo della sua vita in cui lascia il suo paese, cosa insolita in uno sport globale come il tennis. Questa situazione dimostra due cose piuttosto evidenti: quanto Shelton sia bravo al punto da essere entrato in top 100 senza dover lasciare “casa” e quanto sia rilevante la dimensione degli Stati Uniti nel circuito tennistico mondiale.

Ben Shelton è atterrato martedì in Australia e prima di giocare il primo Grande Slam del 2023 giocherà due ATP 250: l’ATP 250 di Adelaide 1 e l’ATP 250 di Auckland, quest’ultimo in Nuova Zelanda.