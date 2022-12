United Cup: Il programma completo di Giovedì 29 Dicembre 2022. Subito in campo l’Italia

Questo il programma completo della prima giornata dell’United Cup che prenderà il via il prossimo 29 Dicembre alle ore 02 del mattino in Italia.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Taylor Fritz vs [13] Jiri Lehecka

2. [3] Madison Keys vs [13] Marie Bouzkova

3. [7] Nick Kyrgios vs [14] Cameron Norrie (non prima ore: 09:00)

4. [7] Zoe Hives vs [14] Katie Swan

RAC Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Despina Papamichail vs Isabella Shinikova

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov

3. [6] Alizé Cornet vs [15] Maria Carle (non prima ore: 08:00)

4. [6] Arthur Rinderknech vs [15] Francisco Cerundolo

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Martina Trevisan vs [11] Beatriz Haddad Maia

2. [5] Lorenzo Musetti vs [11] Felipe Meligeni Rodrigues Alves

3. [9] Belinda Bencic vs Yulia Putintseva (non prima ore: 09:00)

4. [9] Marc-Andrea Huesler vs Timofey Skatov

02:00 USA – Repubblica Ceca04:00 Italia – Brasile05:00 Grecia – Bulgaria09:00 Australia – Gran Bretagna10:00 Svizzera – Kazakistan11:00 Francia – Argentina