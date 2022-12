Ruud: “Il mio obiettivo più grande è provare a vincere un Grand Slam”

Casper Ruud è stato uno dei protagonisti del torneo esibizione di Abu Dhabi e ha mostrato ancora una volta buoni segnali, dopo aver concluso al terzo posto – ha battuto Carlos Alcaraz nella lotta per l’ultimo posto del podio.

Il norvegese ha parlato e ha spiegato quanto sia stato difficile per lui adattarsi a causa delle partite di esibizione che ha giocato con Rafa Nadal in Sud America.

“Il campo è un po’ diverso e ho fatto fatica ad abituarmi. Nelle ultime settimane ho giocato soprattutto al coperto, in particolare in Sud America, dove ho disputato partite di esibizione contro Rafa su campi sotto il tetto. Mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi a questo clima, ma mi sento sempre meglio”, ha ammesso il numero tre del mondo.

E in una domanda ormai tradizionale, Ruud preferirebbe un Grande Slam o essere il numero uno del mondo? “Vorrei vincere un Grande Slam, il trofeo è qualcosa che si può sempre conservare. Il numero uno è qualcosa che si può avere temporaneamente, ma non per sempre. Per me e per molti altri giocatori, l’obiettivo più grande è cercare di vincere un Grande Slam”.