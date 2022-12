De Minaur rivela la conversazione avuta con Kyrgios per convincerlo a giocare in Coppa Davis

Il team australiano ha cercato di convincere Nick Kyrgios a giocare le finali di Coppa Davis, ma è stato impossibilE perché l’australiano non era dell’umore giusto. Kyrgios ha rifiutato, anche dopo che Lleyton Hewitt e Alex de Minaur hanno cercato di convincerlo. Demon spiega come si è svolto il tutto da parte sua.

“Abbiamo avuto una conversazione ma non era proprio disponibile per giocare. È andata più o meno così non voleva essere in campo”, ha riassunto De Minaur in una dichiarazione al Sydney Morning Herald, prima di lasciare una sorta di messaggio. “Giocare per l’Australia è al di sopra di ogni altra cosa. Per me non c’è onore più grande che rappresentare il proprio Paese e ho sempre creduto in questo”, ha sottolineato.

Tuttavia, Kyrgios e De Minaur parteciperanno entrambi alla United Cup, un evento per squadre nazionali miste che si terrà proprio in Australia. “È un’altra opportunità per fare tutto il possibile per ottenere una vittoria per l’Australia. Ora abbiamo la possibilità di rappresentare il nostro Paese in patria. Significherebbe molto se riuscissimo a conquistare il titolo davanti ai nostri tifosi”, ha commentato