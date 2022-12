Carlos Alcaraz dopo la sconfitta ad Abu Dhabi: “Non giocavo da quando mi sono infortunato a Bercy e si è visto”

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è stato sconfitto questo sabato nelle semifinali dei Mubadala World Tennis Championships di Abu Dhabi, in quello che è stato il suo primo incontro da quando si è infortunato all’addome all’inizio di novembre ed è stato costretto a ritirarsi dalle ATP Finals e dalle Davis Cup Finals. Il tennista 19enne ammette di essere ancora lontano dalla migliore condizione.

“Non giocavo da quando mi sono infortunato a Bercy e si è visto. La cosa più importante è essere tornato, senza dolori, allenandomi bene e oggi mi sono messo alla prova contro uno dei migliori giocatori al mondo”, ha ammesso Alcaraz, che questa domenica tornerà in campo per affrontare Casper Ruud, in uno spareggio che determinerà il terzo posto della competizione.