Alexander Zverev parla del suo grave infortunio: “Quando è successo l’infortunio, mi sono subito chiesto se la mia carriera fosse finita lì”

Alexander Zverev ha vissuto un momento davvero terribile quando ha subito il grave infortunio nella semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal. Il tedesco è tornato in campo alla Diriyah Cup, dove ha confessato cosa gli è passato per la testa proprio in quel momento.

“Quando è successo l’infortunio, mi sono subito chiesto se la mia carriera fosse finita lì. Ho pensato che se mi fossi rotto qualcosa da cui non sarei potuto più tornare in campo, ha spiegato, parlando anche del suo recupero e della battuta d’arresto che lo ha tenuto fuori dalla Coppa Davis.

“L’infortunio in sé era guarito, ma mi è stato detto che le ossa non erano pronte. Perché avevo un danno osseo estremo, un edema e anche una frattura da stress. È stata dura dal punto di vista mentale. Perché ho dovuto ricominciare da capo e mi hanno detto che non avrei potuto fare nulla per altre sei settimane”.