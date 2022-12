WTA 125 Limoges: I risultati con il dettaglio del Turno Unico di Quali (LIVE)

WTA 125 Limoges (Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

WTA 125 Limoges – Turno Unico – indoor hard

(1) Ekaterina Makarova vs (6) Hina Inoue

(2) Ekaterina Reyngold vs (WC/7) Emeline Dartron

(3) Jana Fett vs (5) Joanna Garland

(ALT) Marine Partaud vs (8/WC) Jenny Lim