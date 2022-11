Davis Cup Finals: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Sabato ci sarà la sfida di semifinale tra Italia e Canada

Il Canada ha confermato il suo ritorno alle semifinali di Coppa Davis sconfiggendo la Germania per 2-1 a Malaga in un quarto di finale che si è risolto solo nel decisivo incontro di doppio.

Vasek Pospisil e Denis Shapovalov hanno vinto l’incontro decisivo sconfiggendo gli specialisti di doppio Tim Puetz e Kevin Krawietz, che avevano inanellato otto vittorie consecutive nella competizione, per 2-6, 6-3, 6-3 in un incontro risoltosi dopo due ore.

Nei due incontri di singolare tutto era finito in parità: Jan Lennard Struff (152° ATP) ha confermato il suo vantaggio psicologico contro il canadese Denis Shapovalov (18°), battendolo per la sesta volta in nove incontri per 6-3, 4-6, 7-6(2), mentre Félix Auger Aliassime (6°) ha pareggiato i conti con una vittoria per 7-6(1), 6-4 su Oscar Otte (65°).

ITF Finals L. Sonego L. Sonego 6 7 F. Tiafoe F. Tiafoe 3 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 30-15 40-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-15 30-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 30-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 30-0 40-0 0-0 → 1-0

10:00 Sonego L. (Ita) – Tiafoe F. (Usa)

11:30 Musetti L. (Ita) – Fritz T. (Usa)



ITF Finals L. Musetti L. Musetti 6 3 T. Fritz T. Fritz 7 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* ace 8*-9 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

13:00 Bolelli S./Fognini F. – Paul T./Sock J.



ITF Finals S. Bolelli / F. Fognini S. Bolelli / F. Fognini 6 6 T. Paul / J. Sock T. Paul / J. Sock 4 4 Vincitore: S. Bolelli / F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Paul / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Paul / J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Paul / J. Sock 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Paul / J. Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

ITF Finals J. Struff J. Struff 6 4 7 D. Shapovalov D. Shapovalov 3 6 6 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

17:00 Struff J-L. (Ger) – Shapovalov D. (Can)

18:30 Otte O. (Ger) – Auger-Aliassime F. (Can)



ITF Finals O. Otte O. Otte 6 4 F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 7 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

20:00 Krawietz K./Puetz T. – Pospisil V./Shapovalov D.



ITF Finals K. Krawietz / T. Puetz K. Krawietz / T. Puetz 6 3 3 V. Pospisil / D. Shapovalov V. Pospisil / D. Shapovalov 2 6 6 Vincitore: V. Pospisil / D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 2-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 4-2 → 5-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Ieri

16:00 Spagna – Croazia 0-2

Cilic M. (Cro) – Carreno-Busta P. (Esp)



ITF Finals B. Coric B. Coric 6 7 R. Bautista Agut R. Bautista Agut 4 6 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Coric B. (Cro) – Bautista R. (Esp)



ITF Finals M. Cilic M. Cilic 5 6 7 P. Carreno Busta P. Carreno Busta 7 3 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 df df 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

ITF Finals J. Thompson J. Thompson 4 7 6 T. Griekspoor T. Griekspoor 6 5 3 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

16:00 Thompson J. (Aus) – Griekspoor T. (Ned)

17:30 De Minaur A. (Aus) – Van De Zandschulp B. (Ned)