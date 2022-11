ATP Finals 2022: Djokovic supera Fritz con due tiebreak, è all’ottava finale al Master

È Novak Djokovic il primo finalista delle ATP Finals 2022. Il campione serbo ha sconfitto per 7-6 7-6 Taylor Fritz, qualificandosi per l’ottava volta in carriera alla finale del “Master” nella seconda edizione torinese. Un match molto intenso, nel quale l’americano ha servito bene e ha spinto tanto, giocando un tennis offensivo e continuo, di ottimo livello. Una conferma della sua splendida settimana e del salto di qualità compiuto dall’americano in questa stagione.

La differenza tra i due è stata davvero piccola, pochi punti, quelli decisivi vinti da Djokovic che, da super campione, è riuscito a trovare le zampate vincenti nei due tiebreak. Nel primo set più falloso Novak, ha rischiato più del suo avversario, ma è riuscito ad aggiudicarsi il tiebreak. Quindi è andato subito in svantaggio nel secondo set, ma al momento di chiudere sul 5-4 Fritz ha ceduto un sanguinoso turno di servizio, ma per merito del serbo, bravissimo ad alzare il livello. Si arriva di nuovo al tiebreak, con alcuni punti molto spettacolari, al secondo match point Novak trionfa. Aspetta domani il vincitore della seconda semifinale (ore 21, Sky Sport) tra Casper Ruud e Andrey Rublev. Un po’ stanco Djokovic, ma sarà ampiamente favorito.

Fritz inizia la semifinale al servizio, e con due Ace entra bene nel match. Altrettanto sicuro Djokovic, a zero si porta 1 pari. La prima scossa del match arriva tra quinto e sesto game: break Djokovic (strappato a zero) e immediato contro break di Fritz (a 30). Si alza livello dell’intensità, tra grandi scambi e qualche errore. Il set arriva al tiebreak, è Djokovic a trovare la zampata vincente sul 6-5, che gli vale il primo set.

Dopo un eccellente tiebreak, Djokovic cede subito il turno di battuta in apertura di secondo set, è costretto a rincorrere ma non ottiene alcuna palla break (Fritz serve benissimo). Sotto 3-5, il serbo vince un game complicato rimontando da 0-30 e si porta 4-5. Taylor serve per chiudere il secondo set, ma il Novak alza il livello: inchioda l’americano nello scambio, spostandolo continuamente. Nonostante due Ace, Fritz con un errore di rovescio in scambio cede il servizio nel momento più importante, alla prima palla break di tutto il set. Zampata da campione di Djokovic, che lavora benissimo col rovescio, tra cross profondi e altri in back, lenti sul diritto del californiano. Con un ottimo turno di servizio, Djokovic si porta avanti 6-5, ora è Fritz con le spalle al muro, ad un passo dalla sconfitta. La pressione è massima, ma Fritz gioca senza paura e porta il set ancora al tiebreak. Taylor nel secondo punto gioca una seconda di servizio più “morbida”, Djokovic non si fa pregare: risposta profonda che provoca l’errore dello statunitense, 2-0. Si prende il contro break Fritz rischiando uno splendido rovescio lungo linea, 2 pari. Sul 4 pari arriva un gran scambio, bravissimo il serbo a chiudere con un rovescio stretto sotto rete difficilissimo da gestire, che gli vale il 5-4. Ancora più intenso e spettacolare il punto del 5 pari, lo vince Fritz dopo aver sofferto da dietro. Ecco ancora la zampata del campione: Djokovic si avventa a rete con un approccio alice perfetto e chiude con una volée ottima in lungo linea. Match Point e servizio Djokovic. Spreca tutto con un rovescio di scambio orribile, giocato da fermo, totalmente gratuito. Si gira 6 pari. Con servizio e diritto perentorio, Novak si porta 7-6, secondo match point. Vola in corridoio il diritto di Fritz, vince Djokovic, doppio tiebreak.