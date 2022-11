Next Gen ATP Finals -Milano: Titolo a Brandon Nakashima

Lo statunitense Brandon Nakashima, numero 49 del mondo, è il nuovo campione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals. Nella finale giocata all’Allianz Cloud Arena di Milano, Nakashima ha battuto il ceco Jiri Lehecka per 43 (5) 43 (6) 42.

“Sono contento – ha dichiarato Nakashima a fine incontro – di essere il primo americano a vincere il torneo. E’ stata una settimana incredibile, sono riuscito a giocare ad alto livello su una superficie che ha esaltato il mio gioco. Saluto Milano e questo meraviglioso pubblico per tornare a casa con il trofeo e godermi il meritato riposo”

Nakashima, 21 anni di San Diego, ha ripetuto il successo ottenuto su Lehecka mercoledì scorso, quando aveva superato il rivale nella seconda giornata dei round robin. Questa volta Nakashima ha sofferto molto in avvio, soprattutto a causa delle poche prime di servizio messe a segno e della difficoltà a leggere il servizio del ceco. Lehecka ha servito sul 3-2 arrivando per 4 volte a due punti dal set; ma dal 30-0 in avanti Nakashima ha preso il comando delle operazioni e con un parziale di 9 punti a zero si è portato avanti 5-0 al tie-break. Il ceco ha recuperato fino al 5-3, ha annullato due set point dal 6-3 al 6-5, prima di cedere la frazione per 7 punti a 5.

Anche il secondo set è iniziato all’insegna di Lehecka che ha avuto due palle del 2-0, ma più che altro due set point consecutivi al tie-break. Ma anche in questo caso, Nakashima ha ribaltato la situazione vincendo gli ultimi 4 punti del set.

Nel terzo set Lehecka ha mollato la presa e allo statunitense è stato sufficiente il break del sesto game per portare a casa l’ambito trofeo al primo match point dopo un’ora e 19 minuti.

Nakashima succede nell’albo d’oro al coreano Hyeon Chung (2017), a Stefanos Tsitsipas (2018), a Jannik Sinner (2019) e a Carlos Alcaraz, l’attuale numero uno del ranking Atp che ha vinto l’edizione del 2021.

Al vincitore è andato un premio pari a 432.750 dollari, il più alto mai vinto in carriera del giocatore statunitense.

In totale le presenze di spettatori paganti all’Allianz Cloud nei cinque giorni del torneo sono state 21.424.

Next Gen Finals – Milano (Italia), cemento (al coperto) – Finale

Centre Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 9:00 pm)

