Atp Finals: duello Djokovic-Medvedev per il successo finale, in quota Nadal possibile outsider

Sarà un ATP Finals di livello assoluto quello in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. In campo scenderanno gli otto migliori tennisti della stagione 2022 che si daranno battaglia per aggiudicarsi l’ultimo torneo dell’anno.

Per i betting analyst il favorito numero uno è Novak Djokovic in quota a 2, contro il 4,50 del russo Daniil Medvedev, reduce dalla finale dello scorso anno persa contro il tedesco Alex Zverev, assente per infortunio. Come riporta agipronews, alle loro spalle si posiziona il solito Rafael Nadal, offerto a 7,50, stessa quota del canadese Felix Auger-Aliassime, apparso in grande forma nelle ultime settimane. Più attardato, a 12, Stefanos Tsitsipas, mentre vale 20 volte la posta il trionfo del trio Taylor Fritz, Casper Ruud e Andery Rublev.