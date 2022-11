Nick Kyrgios verso il forfait alle ATP Finals di doppio? “La mia idea è di non giocare più fino a dopo Natale”

Nick Kyrgios potrebbe non giocare le ATP Finals di doppio. L’australiano si trova a Città del Messico per partecipare a un incontro di esibizione e, al termine, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto chiare che dovrebbero tenerlo fuori dall’evento di fine anno, dove avrebbe dovuto giocare il doppio insieme a Thanasi Kokkinakis.

“La mia idea è di non giocare più fino a dopo Natale. Voglio passare più tempo in Australia con la mia famiglia e la mia ragazza”, ha detto, senza però che questo ritiro sia noto ufficialmente.

D’altra parte, Kyrgios ha anche rivelato che è improbabile che giochi come nel 2022. “Avrò queste settimane estive nel mio Paese per prepararmi al meglio per la United Cup. Prevedo di non trascorrere più di cinque o sei mesi lontano dall’Australia in qualsiasi altra stagione”, ha dichiarato.