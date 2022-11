Jannik Sinner: “Quest’anno è stato il più difficile per me, con tante cose da imparare, con molti alti e bassi”

Jannik Sinner con un messaggio su Instagram ha parlato della sua stagione e della voglia di continuare a migliorarsi anche nel 2023.

“Ciao, non giocherò altri tornei individuali nel circuito ATP nel 2022. Quest’anno è stato il più difficile per me, con tante cose da imparare, con molti alti e bassi. La mia attenzione rimane sempre la stessa, voglio concentrarmi sugli aspetti positivi e imparare dai miei errori.

“Poi fra due settimane avremo la Coppa Davis, e dopo non vedo già l’ora di iniziare a preparare la prossima stagione con il mio staff. Sono pronto a fare il massimo per ottenere subito risultati in Australia. Il lavoro continua, forza!”.