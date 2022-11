Classifica WTA Italiane: Ancora best ranking per Lucia Bronzetti

Indicazioni positive per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA (con un giorno di ritardo per attendere la conclusione delle Finals a Fort Worth). Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan, che però fa un passo indietro ed è 28esima. La 29enne mancina toscana in questo 2022 ormai avviato alla conclusione ha conquistato il suo primo trofeo WTA sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam.

Alle sue spalle best ranking per Lucia Bronzetti, che guadagna quattro posizioni ed è ora numero 56. Quattro posti guadagnati rispetto alla scorsa settimana anche per Jasmine Paolini, che risale al numero 59. Scende di un gradino, invece, Elisabetta Cocciaretto: la ventunenne di Fermo, che a inizio marzo era al numero 242, questa settimana è numero 65. Trevisan, Bronzetti, Paolini e Cocciaretto sono a Glasgow con la nazionale azzurra per le Billie Jean King Cup Finals.

Fa due passi avanti Camila Giorgi, ferma dagli ultimi US Open a causa di un infortunio al piede, che risale al numero 67, mentre subito fuori dalla top 100 fa cinque passi indietro Sara Errani, che scende al numero 109.

Stabile Lucrezia Stefanini, sempre al numero 142 (a -2 dal primato personale), mentre scivola indietro di due posti Camilla Rosatello, ora al numero 230. Infine, da segnalare il best ranking di Nuria Brancaccio, che sale altri tre gradini ed è numero 267, mente è stabile Matilde Paoletti, che occupa sempre la posizione numero 298.