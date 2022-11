Challenger Matsuyama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Matsuyama – Tabellone Principale – hard

(1) O’Connell, Christopher vs Qualifier

(PR) Sugita, Yuichi vs Ly, Nam Hoang

(SE) Hsu, Yu Hsiou vs (WC) Katayama, Sho

Sweeny, Dane vs (5) Paire, Benoit

(4) Uchida, Kaichi vs Uchiyama, Yasutaka

Kolar, Zdenek vs (Alt) Shimabukuro, Sho

(WC) Kusuhara, Yusuke vs Moriya, Hiroki

Wu, Tung-Lin vs (8) Noguchi, Rio

(6) Dzumhur, Damir vs Qualifier

(WC) Mochizuki, Shintaro vs Jianu, Filip Cristian

Ionel, Nicholas David vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs (3) Millman, John

(7) Tu, Li vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs Watanuki, Yosuke

Qualifier vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs (2) Hijikata, Rinky





(1) Zhukayev, Beibitvs Sekiguchi, ShuichiDanilov, Savriyanvs (10) Ochi, Makoto(2) Sasikumar, Mukundvs (Alt) Saitoh, Keisuke(WC) KOMODA, Naoyavs (9) Kawakami, Rimpei

(3) Hong, Seong-chan vs (WC) Otsuka, Kentaro

(Alt) Hazawa, Shinji vs (12) Mochizuki, Yuki

(4) Kirkin, Ergi vs (PR) Tokuda, Renta

Tanuma, Ryota vs (7) Nakagawa, Naoki

(5) Shimizu, Yuta vs (Alt) Harris, Andrew

(WC) Matsuda, Koki vs (11) Kadhe, Arjun

(6) Jung, Jason vs (WC) Nakagawa, Shunsuke

Mridha, Jonathan vs (8) Nam, JiSung

Centre Court – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Seong-chan Hong vs [WC] Kentaro Otsuka

2. [WC] Naoya KOMODA vs [9] Rimpei Kawakami

3. [6] Jason Jung vs [WC] Shunsuke Nakagawa

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Shinji Hazawa vs [12] Yuki Mochizuki

2. [2] Mukund Sasikumar vs [Alt] Keisuke Saitoh

3. [1] Beibit Zhukayev vs Shuichi Sekiguchi (non prima ore: 06:00)

Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Ergi Kirkin vs [PR] Renta Tokuda

2. Savriyan Danilov vs [10] Makoto Ochi

3. [5] Yuta Shimizu vs [Alt] Andrew Harris (non prima ore: 06:00)

Court 8 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ryota Tanuma vs [7] Naoki Nakagawa

2. [WC] Koki Matsuda vs [11] Arjun Kadhe

3. Jonathan Mridha vs [8] JiSung Nam