Rafael Nadal dopo la sconfitta a Bercy rassicura sulla presenza alle Finals di Torino “Voglio avere la possibilità di giocare le ATP Finals, non si sa mai quando potrebbe essere l’ultima volta, soprattutto alla mia età” (Video)

Rafael Nadal ha lasciato delle brutte sensazioni dopo la sconfitta contro Tommy Paul nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo spagnolo non è stato all’altezza della sfida, al punto che gli è stato chiesto se giocherà davvero le ATP Finals. La risposta è stata affermativa, ma Rafa sa che deve lavorare ancora molto.

SCONFITTA CON TOMMY PAUL

Il merito è tutto suo. A volte queste cose accadono. Ha giocato in modo aggressivo e con diversi buoni colpi. Avevo il match in mano nel secondo set con il break, ma a quel punto ho giocato molto male. Non meritavo la vittoria giocando così male in quel momento chiave. Fino a quel momento era stato un buon incontro per me, sapendo che è il mio primo incontro dopo molto tempo.

PRESENZA A TORINO

Spero di essere presente. Se non accadrà nulla, ci sarò. Sono entusiasta di giocare, anche se questi ultimi mesi non sono stati perfetti per me. Non ho nulla da perdere dopo un anno positivo, voglio dare il meglio di me. Ho bisogno di giocare nel circuito. Negli ultimi cinque mesi ho giocato davvero poco. Non parlo nemmeno di gareggiare, ma di allenarsi davvero con gli altri. Ne ho bisogno. Cercherò di arrivare prima del solito a Torino e di allenarmi un po’. Voglio avere la possibilità di giocare le ATP Finals, non si sa mai quando potrebbe essere l’ultima volta, soprattutto alla mia età. Farò del mio meglio per godermi questo e l’anno prossimo lottare per tornare.

Non immagino di vincere le ATP Finals

È difficile immaginare di essere in forma per vincere le ATP Finals, un torneo che non ho mai vinto in carriera. Per giocare contro i migliori del mondo fin dal primo giorno, bisogna avere il ritmo e condizioni buone. Questo non è il mio caso. Quindi l’unica cosa che posso fare è essere presente prima al torneo, allenarmi bene con i ragazzi e poi dare il meglio in campo. Speriamo che il livello di tennis e il fisico mi diano buone sensazioni.